Synergia rencontre plusieurs entreprises indiennes au sujet des plans d'externalisation de Cambay.

(Alliance News) - Synergia Energy Ltd a déclaré lundi que son directeur général Roland Wessel a rencontré plusieurs entreprises à Delhi et Ahmedabad, en Inde, dans le cadre de ses projets d'exploitation du champ Cambay.

Les actions de Synergia ont plongé de 24% à 0,12 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Synergia est une société basée à Perth, en Australie, qui développe des actifs de gaz naturel en Inde, en Indonésie et au Royaume-Uni, anciennement connue sous le nom d'Oilex Ltd.

Elle a déclaré que les entreprises finalisent leurs procédures de diligence raisonnable sur le champ de Cambay, tandis que des discussions techniques et commerciales sont en cours.

Synergia a déclaré qu'elle était optimiste quant à la conclusion d'un accord d'externalisation, permettant le début du développement complet du champ en 2023.

En conséquence, elle a déclaré avoir commencé les préparatifs pour se procurer les services et les équipements nécessaires au forage des nouveaux puits horizontaux initiaux dans le réservoir de gaz éocène de Cambay, y compris une inspection sur le terrain d'une installation de forage moderne adaptée aux besoins de la société.

Synergia a affirmé que le projet conceptuel de captage et de stockage du carbone de Cambay a suscité "un intérêt et un soutien considérables", en organisant des réunions avec la direction indienne des hydrocarbures et le département du changement climatique du gouvernement de Gujurat.

Ces réunions se sont déroulées parallèlement à des rencontres avec des représentants de haut niveau de Torrent Power et de Gujurat State Electricity Corp Ltd - "deux des plus grands exploitants de centrales électriques dans les environs de Cambay".

Synergia a déclaré que la société allait aider la Direction des hydrocarbures à élaborer un cadre réglementaire, qui pourrait dans un premier temps aboutir à la modification du contrat de partage de production de Cambay afin d'y intégrer des activités de captage et de stockage du carbone.

"Le projet de captage et de stockage du carbone de Cambay représente le premier projet de captage et de stockage du carbone de bout en bout en Inde, mais il nécessitera à la fois un financement et le développement d'un cadre réglementaire et d'incitations pour que les sociétés émettrices mettent en œuvre le captage et le stockage du carbone", a déclaré Synergia dans un communiqué, ajoutant qu'elle "vise à jouer un rôle intégral dans ces développements".

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

