Chiffre d'affaires : 1.570M au 30 septembre 2020 grâce au développement à l'international

Daniel AUGEREAU

Président du Directoire

CHIFFRE D'AFFAIRES :

1.570 M€ au 30 septembre 2020 grâce au développement

à l'International

En M€ T3 2020 T3 2019 Variation 9 mois 9 mois Variation 2020 2019 International 307,3 348,4 -11,8% 854,0 1.013,0 -15,7% France 262,7 323,8 -18,9% 716,6 954,5 -24,9% Total 570,0 672,2 -15,2% 1.570,6 1.967,5 -20,2%

Après un 1er semestre fortement affecté par la pandémie de la Covid-19, la reprise observée depuis mi-mai s'est poursuivie tout au long du 3ème trimestre.

Dans ce contexte, SYNERGIE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.570,6M€ en retrait de 20,2% sur neuf mois (-20,8% à périmètre et devise constants).

Grâce à sa stratégie de développement à l'International, engagée depuis plusieurs années dans les 17 pays où le Groupe est aujourd'hui implanté, et à sa diversification dans les domaines de l'environnement, des énergies renouvelables, de l'agroalimentaire et du médical, le ralentissement des industries liées à l'aéronautique et à la construction automobile a ainsi pu être compensé. Le 3ème trimestre a également bénéficié de la relance du bâtiment et des travaux publics.

En France, dans les Ressources Humaines, le chiffre d'affaires s'établit à 684,7M€ (-25,8% dans un marché en recul d'environ 27%) et reflète une amélioration régulière de l'activité depuis la chute brutale survenue lors de la deuxième quinzaine de mars, le retard sur le mois de septembre n'étant plus que de 16,2% par rapport à 2019.

Dans les Services Numériques où le Groupe opère depuis juin 2018 grâce à sa filiale DCS EASYWARE, le chiffre d'affaires s'élève à 46,3M€ contre 33,8M€ en 2019, illustrant ainsi une diversification réussie.

L'International (54,4% du CA consolidé) s'est particulièrement bien comporté, avec un excellent trimestre (-11,8%) pour atteindre sur 9 mois 854M€ contre 1.013M€ (-15,7%).

Sur les 3 derniers mois, les évolutions restent contrastées par grandes régions : -16,1% en Europe du Nord et de l'Est et -6,8% en Europe du Sud où notre filiale italienne a réalisé un chiffre d'affaires proche de 300M€ sur 9 mois, en retrait de seulement 9,3%.

Compte tenu de l'amélioration progressive de l'activité constatée lors des premières semaines d'octobre, SYNERGIE confirme son objectif de dépasser le cap de deux milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, sa structure financière et son niveau élevé de trésorerie lui permettant de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise sanitaire et à poursuivre son développement organique et par acquisition.

