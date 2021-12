Synergie : Avis de réunion - Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE du 25 janvier 2022

Neuvième résolution (Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1ère résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1 ère résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance

Conseil d'Administration, de fixer à partir de l'exercice 2022 le montant de la somme fixe annuelle prévue à l'article

L.22-10-14 du Code de commerce, à allouer globalement aux Administrateurs en rémunération de leur activité, à la somme de 150.000 euros, à charge pour le Conseil d'Administration d'en décider de la répartition.

Dixième résolution (Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce, sous réserve de l'approbation de la 1ère résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve en tant que de besoin, sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1ère résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d 'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, les informations mentionnées à l'article L.22-10-9I du Code de commerce qui ont été présentées dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise à l'Assemblée Générale du 24 juin 2021 et qui continueront de s'appliquer mutatis mutandis.

Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général, sous réserve de l'approbation de la 1ère résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1ère résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d 'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président-DirecteurGénéral de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs Généraux Délégués, sous réserve de l'approbation de la 1ère résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1ère résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d 'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8II du Code de commerce, la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Treizième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs, sous réserve de l'approbation de la 1ère résolution) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, approuve sous condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la 1 ère résolution relative au changement de mode d'administration et de direction de la Société par adoption d'une structure de gouvernance d'entreprise à Conseil d'Administration, en application de l'article L.22-10-8II du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs de la Société, telle qu'elle est décrite dans le rapport susvisé.

Quatorzième résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du procès -verbalde la présente Assemblée Générale, dans ses parties ordinaires et extraordinaires, en vue de l'accomplissement des formalités légales.

1. Modalités de participation à l'Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient, peut prendre part à l'Assemblée Générale, ou s'y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements .

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l'Assemblée Générale

Conformément à l'article R.22-10-28 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société par son mandataire BNP PARIBAS Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité .