SYNERGIE : Performance historique de l'activité et des résultats en 2022

PERFORMANCE HISTORIQUE DE L’ACTIVITÉ

ET DES RÉSULTATS EN 2022

Chiffre d’affaires : 2.916,0 M€ (+ 8,1%)

Résultat net : 88,2 M€ (+ 16,5%)

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Victorien VANEY, s’est réuni le 4 avril 2023 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2022. Les procédures d’audit de ces comptes ont été réalisées et les rapports correspondants sont en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2022 2021 % Chiffre d'affaires 2 916,0 2.696,6 8,1% Ebitda 162,3 147,3 10,2% Résultat opérationnel courant (1) 138,1 124,3 11,1% Résultat opérationnel 129,4 116,5 11,1% Résultat financier 0,9 (1,0) - Résultat avant impôts 130,3 115,4 12,9% Charge d’impôt (2) (42,1) (39,7) - Résultat net 88,2 75,7 16,5% Résultat net part du Groupe 83,8 70,9 18,2%

(1) Avant amortissements et dépréciation des incorporels

(2) Dont CVAE 8,5M€ en 2022 et 7,6M€ en 2021

Chiffre d’affaires de 2.916,0M€

L’activité consolidée établit un nouveau record à 2.916M€ sur l’année, dépassant celui de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants), l’activité du 4ème trimestre ayant également atteint ses plus hauts historiques.

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe opère, avec une bonne dynamique de la France (42,9% de l’activité).

En France, l’année a été marquée par un très fort développement (+11,6%), se clôturant à un rythme très soutenu (+13,3% sur le 4ème trimestre) ; l’activité atteint 1.250,1M€ (1.196M€ hors services numériques).

La contribution de l’International se stabilise à 57,1%, le poids de l’Europe du Sud restant prépondérant avec un chiffre d’affaires de 982,3M€, dont 736,2M€ pour l’Italie (25% de l’activité du Groupe) ; les solides positions acquises dans les autres zones ont été préservées, avec un chiffre d’affaires de 607,5M€ pour l’Europe du Nord et de l’Est (dont Bénélux 329,8M€) et 76,1M€ hors Europe.

Ebitda et résultat opérationnel courant

Cette forte croissance conjuguée à une maîtrise des coûts renforcée, a permis d’obtenir un Ebitda élevé : 162,3M€, soit 5,6% du chiffre d’affaires, surperformant les années précédentes.

Il en est de même du résultat opérationnel courant qui atteint 138,1M€ dont 73,2M€ en France et 64,9M€ à l’International, confortant le Groupe dans la pertinence de ses choix et de ses investissements entrepris dans la digitalisation, le recrutement de consultants experts et la formation des collaborateurs permanents et intérimaires.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’est établi à 129,4M€ compte tenu notamment d’amortissements d’incorporels liés aux acquisitions limités à 4,8M€ et d’une dépréciation de Goodwill de 2,6M€.

Résultat financier

Le résultat financier bénéficiaire de 0,9M€ se compose notamment d’un coût de l’endettement financier en amélioration et d’une perte de change de 0,9M€.

Résultat net

Après prise en compte d’impôts pour 42,1M€ (dont CVAE 8,5M€), le bénéfice net consolidé s’établit à 88,2M€ (dont part du Groupe 83,8M€) contre 75,7M€ en 2021.

Une structure financière renforcée

La structure financière du Groupe reste très solide, avec des capitaux propres au 31 décembre s’élevant à 612,8M€, une variation du besoin en fonds de roulement positive (17,8M€) et une trésorerie nette de tout endettement de 240,8M€.

Perspectives 2023

Le climat économique incertain en ce début d’année incite à la prudence.

Toutefois le Groupe maintient une activité en progression, comme en témoignent les deux premiers mois de l’exercice.

Le Groupe réaffirme ses ambitions, avec pour objectif un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros sur 2023 et une amélioration de sa rentabilité ; il poursuit activement, grâce à sa structure financière très solide, l’étude de nouvelles acquisitions pour accélérer sa croissance.

Pour mémoire, le groupe polonais INTERKADRA a intégré SYNERGIE en décembre 2022 (chiffre d’affaires de 58M€ en année pleine) et un accord a été signé en mars 2023 pour la reprise du groupe allemand RUNTIME (Chiffre d’affaires de 73M€ en 2022).

Dividendes

Lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2023, il sera proposé la mise en paiement d’un dividende de 0,80€ par action, soit une distribution globale de 19,5M€.

Prochains rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023 le mercredi 26 avril après Bourse.

trimestre 2023 le mercredi 26 avril après Bourse. Assemblée Générale Mixte le jeudi 22 juin 2023.

