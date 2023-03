Synergie : renforce sa présence sur le marché allemand

Synergie fléchit de 3,18% à 32 euros. Le groupe de services en ressources humaines, présent sur le marché allemand depuis 2011, a annoncé l'acquisition, outre-Rhin, du groupe Runtime. Le montant de la transaction financière n'a pas été dévoilé.



Fondée en 1985, la société devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros et dispose d'un réseau de 31 agences majoritairement dans les régions du nord et du centre de l'Allemagne.



Le nouvel ensemble disposera d'une implantation de près de 65 agences couvrant l'ensemble du territoire allemand.



Cette opération permet à Synergie de poursuivre son développement sur le deuxième marché européen et de viser un chiffre d'affaires pour 2023 de 140 millions d'euros dans ce pays.



L'activité consolidée du groupe en 2022 s'établit à 2,916 milliards d'euros avec une bonne dynamique du chiffre d'affaires en France (42,9% de l'activité soit 1,25 milliard de revenus). L'international ressort à 57,1% de l'activité à 1,666 milliard d'euros.