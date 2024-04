Synergie SE est le leader français des prestations de travail temporaire et de gestion des ressources humaines à destination des secteurs de l'industrie, du tertiaire, du transport et de la logistique, de la santé, du BTP, de l'agroalimentaire et des technologies de l'information et de la communication. En outre, le groupe propose des prestations de conseil, de formation, etc. A fin 2022, Synergie dispose d'un réseau de 800 agences dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (42,9%), Italie (25,2%), Belgique (9,8%), Espagne et Portugal (8,4%), Europe (11,1%) et autres (2,6%).