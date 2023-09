Synex Renewable Energy Corporation est une société canadienne qui se consacre au développement, à l'acquisition, à la propriété et à l'exploitation de projets d'énergie renouvelable au Canada. Elle détient des participations dans 12 mégawatts (MW) de projets hydroélectriques en exploitation en Colombie-Britannique et possède une connexion au réseau de l'île de Vancouver ainsi qu'un service public sous le nom de Kyuquot Power Ltd. La société possède également 9,4 MW de projets au fil de l'eau prêts à être construits, des demandes et des tenures foncières sur 24 autres sites hydroélectriques potentiels totalisant plus de 150 MW de capacité, et environ 17 sites de développement éolien qui pourraient fournir jusqu'à 4 850 MW d'énergie propre en Colombie-Britannique. Les principales activités de la société sont le financement et le développement de projets énergétiques, ainsi que la fourniture de services d'ingénierie et de gestion de projets. Les filiales de la société, Synex Energy Resources Ltd et Sigma Engineering Ltd, Kyuquot Power Ltd, Sea Breeze Power Corp. et d'autres.