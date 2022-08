Syngenta a enregistré une solide croissance sur six mois

Zurich (awp) - L'agrochimiste et producteur de semences Syngenta a enregistré une solide croissance au cours des six premiers mois de 2022. La rentabilité a également été améliorée, indique mardi la société rhénane en mains chinoises.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a bondi d'un quart sur un an à 18,1 milliards de dollars. L'ensemble des divisions a contribué à la performance, inscrivant des croissances de plus de 10%. La demande pour les produits et services a été solide.

Le résultat opérationnel (Ebitda) a enflé de pas loin d'un tiers sur l'ensemble du semestre à 3,5 milliards, porté par une hausse de la productivité, l'introduction de nouveaux produits et services ainsi que des hausses de prix qui ont permis de compenser les coûts de production supérieurs. La marge Ebitda a ainsi augmenté 1,2 point de pourcentage à 19,5%.

La division Crop Protection a vu ses recettes croître de 25% à 8,6 milliards, tandis que la producteur israélien de substances phytosanitaires génériques Adama, a vu ses ventes progresser de 24% à 3,6 milliards. Les activités liées aux semences ont engrangé des recettes en hausse de 17% à 2,3 milliards.

Syngenta Group China, qui rassemble l'ensemble des activités susmentionnées pour le marché chinois, a vu ses recettes bondir de plus d'un quart à 5,3 milliards. La plateforme agriculture moderne (MAP) a inscrit un chiffre d'affaires de 1,8 milliard, dépassant déjà celui enregistré pour l'ensemble de l'année 2021. Au total, 48 nouveaux centres ont été ouverts en Chine, élargissant l'accès à la plateforme pour les agriculteurs.

Sur le seul deuxième trimestre, les recettes à l'échelle du groupe ont progressé de 24% à 9,2 milliards tandis que l'Ebitda a bondi de 39% à 1,7 milliard.

