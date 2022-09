Syngenta poursuivi aux Etats-Unis pour des contrats avec des distributeurs

Zurich (awp) - Syngenta a indiqué que les autorités américaines de la concurrence ont engagé des poursuites auprès d'un tribunal fédéral contre le fabricant de semences et produits phytosanitaires pour des programmes de remises. Le groupe bâlois conteste la plainte.

La Commission fédérale du commerce (FTC), en charge du contrôle de la concurrence, poursuit deux fabricants de pesticides, Syngenta, en mains chinoises, et l'américain Corteva. Elle leur reproche d'avoir payé des distributeurs afin d'empêcher les concurrents de vendre les produits génériques moins chers aux agriculteurs.

La plainte vise les "programmes de fidélité" des fabricants de pesticides, qui ont fait gonfler les prix et forcé les agriculteurs américains à dépenser des millions de dollars de plus pour leurs produits", selon le document de la FTC. Cette dernière veut "empêcher Syngenta et Corteva de maintenir leurs monopoles par des tactiques nuisibles".

Syngenta assure de son côté que ces "rabais font partie d'un programme volontaire et standard de l'industrie qui est en place depuis des décennies chez Syngenta et d'autres entreprises de protection des cultures", d'après le communiqué.

Le groupe bâlois "n'est pas du tout d'accord avec la plainte de la FTC", qu'il estime "contraire aux faits et à la loi et sans fondement". "Ce programme n'est qu'un des nombreux programmes d'incitation proposés par Syngenta aux Etats-Unis et nous sommes déçus que la FTC n'ait pas su apprécier les effets bénéfiques" de ces dispositifs.

Le gendarme de la concurrence outre-Atlantique précise que Syngenta détient "un monopole et un pouvoir de marché" aux Etats-Unis pour le fongicide azoxystrobin et deux herbicides (mesotrione et metolachlor).

