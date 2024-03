Syngenta figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de produits agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de protection des cultures (74,1%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ; - semences (20,8%) : semences de maïs et de soja (51,7% du CA), grandes cultures (25,1% ; tournesol, colza, betterave sucrière, etc.) et plantes potagères (23,2%) ; - plantes florales (5,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Afrique-Moyen Orient (29,7%), Amérique latine (25,7%), Amérique du Nord (25%), Asie-Pacifique (14,4%) et autres (5,2%).