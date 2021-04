Presse: Syngenta devrait être de retour en Bourse cette année encore

Zurich (awp) - ChemChina, le propriétaire chinois de l'agrochimiste bâlois Syngenta aurait l'intention de remettre la société en Bourse cette année encore. C'est du moins ce qu'affirme le journal allemand Handelsblatt (à paraître mercredi).

Le journal cite "des milieux proches de la finance et de la branche" à l'appui de ses dires. Selon ces sources, le groupe sino-helvétique serait valorisé entre 50 et 60 milliards de dollars. Syngenta afficherait donc une valeur boursière proche de celle de son concurrent allemand Bayer, qui est actuellement de 58 milliards de dollars.

Contacté par AWP pour une réaction, un porte-parole de Syngenta a indirectement répondu en répétant ce qu'il avait dit début avril, confirmant alors à AWP que l'entreprise devrait revenir en Bourse d'ici 2022. Il a précisé que ce délai est probablement correct. Le moment de l'entrée en Bourse dépendra des conditions de marché et l'entreprise reste sur la voie pour atteindre cet objectif.

Syngenta Group comprend l'agrochimiste bâlois Syngenta, l'israélien Adama et les affaires d'agrochimie du chinois Sinochem. Syngenta est né en 2000 de la fusion des activités agrochimistes de Novartis et du britannique AstraZeneca. L'entreprise était cotée sur SIX jusqu'à son rachat par ChemChina en 2017. Deux ans auparavant, Syngenta avait échappé à une tentative de rachat par Monsanto. L'américain a depuis été avalé par Bayer.

kw/rp