Syngenta Group obtient le feu vert pour une IPO à la Bourse de Shanghai

Zurich (awp/sda/reu) - Syngenta Group a obtenu l'autorisation de faire coter ses actions (IPO) sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai. La demande de cotation a été acceptée, selon le prospectus publié vendredi. L'opération sera probablement la plus grosse du genre cette année.

La société d'état ChemChina, actuel propriétaire de Syngenta, prévoit de récolter environ 65 milliards de yuan (environ 9,3 milliards de francs suisses) avec cette mise en Bourse.

Syngenta Group se compose de l'entreprise suisse Syngenta, de l'israélienne Adama et des activités agricoles du chinois Sinochem. Cette entité avait été créée il y a un an. Elle se déclare leader mondial dans le secteur de la protection phytosanitaire et numéro trois mondial dans celui des semences. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 23,1 milliards de dollars avec un résultat opérationnel Ebitda de 4,0 milliards de dollars.

