Syngenta a tiré profit d'une demande accrue au 1er semestre

Zurich (awp) - Syngenta a tiré profit au premier semestre des vagues de froid en Europe et de la sécheresse en Amérique qui ont affecté l'agriculture. Ses revenus s'étoffant à la faveur de cette demande accrue, le géant bâlois de l'agrochimie et de semences en mains du chinois ChemChina depuis 2017 a vu son excédent brut d'exploitation (Ebitda) bondir de 22% sur un an à 2,7 milliards de dollars.

Entre janvier et fin juin 2021, le chiffres d'affaires du groupe, qui réunit outre les activités historiques de Syngenta, celles de la société israélienne Adama et les activités liées à l'agriculture de l'entreprise chinoise Sinochem, s'est étoffé de 24% à 14,4 milliards de dollars (13,05 milliards de francs suisses). Tous les secteurs ont affiché une croissance à deux chiffres, celles de Syngenta Group China s'étant même envolées de près de moitié à 4,2 milliards, a indiqué jeudi le géant rhénan.

Dans le domaine de la protection des cultures (Syngenta Crop Protection), les revenus se sont accrus de 20% à 6,8 milliards de dollars. Se fixant à 20% au premier trimestre, la croissance des ventes s'est accélérée à 28% entre avril et fin juin. Syngenta explique l'évolution du fait d'une forte demande pour des produits et services "durables", l'activité de protection biologique affichant une hausse de 27%.

Syngenta note en outre que la demande a été dopée par les effets du changement climatique, les agriculteurs devant faire face aux effets de la sécheresse prolongée en Amérique du Nord et en Amérique latine ainsi qu'à des vagues de froid en Europe, sans compter les inondations intervenues tout autour du globe. Le groupe établi à Bâle a aussi tiré profit de la pandémie de Covid-19 du fait de la constitution de stocks.

Le nouveau groupe Syngenta, contrôlé par ChemChina, géant de la chimie lui détenu par l'Etat chinois, a été créé en 2020. La multinationale rhénane devrait faire ses premiers pas à la Bourse de Shanghai cette année, après avoir été décotée de la Bourse suisse suite à son rachat par ChemChina, le régulateur des marchés financiers de l'Empire du Milieu ayant récemment donné son feu vert à l'opération.

vj/lk