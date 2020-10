Syngenta s'empare de la société de biotechnologies italienne Valagro

Zurich (awp) - Syngenta renforce son activité ans le secteur des produits phytosanitaires biochimiques. Le géant bâlois de l'agrochimie, en mains du conglomérat chinois Chemchina, a acquis à cet effet l'entreprise italienne de biotechnologies Valagro. Les détails financiers de la transaction ne sont pas dévoilés

L'an dernier, Valagro, qui produit notamment des biostimulants, des oligo-éléments et des fertilisants hydrosolubles, a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 175 millions de dollars (158 millions de francs suisses), affichant une croissance de près de 10%, précise mardi Syngenta. Ces cinq prochaines années, le secteur dans lequel oeuvre la société sise à Atessa, dans la région des Abruzzes, devrait doubler.

Valagro poursuivra ses activités en tant que marque indépendante au sein de la division des produits phytosanitaires de Syngenta. La firme italienne emploie plus de 700 salariés dans le monde, disposant, outre son siège et son usine d'Atessa, de deux sites en Norvège, deux autres en Inde et un au Brésil.

tt/rw/vj/jh