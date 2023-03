Oddo BHF passe Synlab à 'surperformance' - objectif 13 euros

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires Oddo BHF a relevé de deux crans sa recommandation sur le titre Synlab, de "sous-performance" à "surperformance", et a relevé son objectif de cours de 9,50 à 13 euros. L'analyste Christophe-Raphael Ganet a évoqué une "nouvelle dimension spéculative" dans une étude publiée mardi. Il réagissait ainsi à l'offre non contraignante du fonds d'investissement Cinven sur le prestataire de services de laboratoire, rendue publique la veille. Une offre publique d'achat est désormais une possibilité très réaliste, a déclaré Ganet. Il a souligné la faible valorisation, la réduction de la dette après Corona, la bonne rotation de la trésorerie et le secteur intéressant car fragmenté./ag/tih

Publication de l'étude originale : 14.03.2023 / 08:50 / CET

Première diffusion de l'étude originale : 14.03.2023 / 08:57 / CET

