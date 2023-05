Le recul de la pandémie continue de profiter à Synlab - l'action progresse malgré tout

MUNICH (dpa-AFX) - Comme prévu, le retrait de la pandémie de coronavirus continue de profiter à Synlab, le fournisseur de services de laboratoire. Le fait que le groupe ait vendu nettement moins de tests Covid qu'il y a un an se fait fortement ressentir dans les chiffres du premier trimestre. Le chiffre d'affaires et le résultat ont nettement baissé. Mais la direction voit aussi des signes positifs pour l'année en cours. Le groupe a confirmé ses prévisions mercredi à Munich.

En bourse, l'action du fournisseur de tests spéciaux, cotée au SDax, a progressé de 1,2 pour cent dans la matinée. Même si les résultats ont été légèrement inférieurs aux attentes des analystes, la croissance hors tests Covid sera certainement perçue de manière positive, a commenté David Adlington de JPMorgan.

Sans le chiffre d'affaires des tests Covid, la croissance organique sur un an est de 10 pour cent, ce qui est bien supérieur à l'objectif annuel, a expliqué la direction. Cela s'explique principalement par une forte croissance des volumes sur l'ensemble du portefeuille, mais aussi par des augmentations de prix. Toutefois, la comparaison avec le même trimestre de l'année précédente est également plus favorable en raison d'un effet de jours ouvrables. Avec la baisse des revenus des tests Covid, le chiffre d'affaires a toutefois reculé de plus d'un tiers entre janvier et mars, à 702 millions d'euros. Un an plus tôt, les tests avaient contribué à hauteur de 450 millions d'euros au premier trimestre dans le cadre du pari d'Omikron, alors que Synlab n'a pu atteindre que 26 millions d'euros.

Le résultat opérationnel ajusté (Ebitda) a chuté de 67% à 119 millions d'euros et la marge opérationnelle s'est établie à 16,2%. Le résultat net de Synlab s'élève à 28 millions d'euros, contre 216 millions d'euros l'année dernière à la même période.

La chaîne de laboratoires avait tout d'abord gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie grâce au grand nombre de tests, mais dès l'année suivante, le chiffre d'affaires et le bénéfice ont à nouveau nettement baissé.

Synlab voit toutefois une tendance à la hausse si l'on compare les chiffres du début de l'année avec ceux du dernier trimestre 2022. Dans ce cas, les revenus sont restés stables et la marge opérationnelle s'est même légèrement améliorée. L'année 2023 constitue désormais "la base d'une amélioration progressive et constante" de la performance du groupe, a commenté le président de Synlab Mathieu Floreani, cité dans le communiqué. "Nous sommes confiants dans le fait que Synlab est très bien positionné pour l'avenir après la pandémie".

Le groupe maintient désormais ses prévisions - déjà abaissées en février - en tablant sur une nouvelle baisse en 2023. Le chiffre d'affaires devrait tomber à 2,7 milliards d'euros et la marge opérationnelle à 16-18%. Hors tests Covid, Synlab prévoit une croissance organique d'environ 4 pour cent pour l'année en cours, tirée par un fort développement des volumes et des hausses de prix dans son activité principale.

Cette année, la priorité du groupe est de rétablir le niveau de productivité d'avant la pandémie. C'est pourquoi le groupe réduit considérablement les fonds destinés aux acquisitions potentielles. Le groupe a réduit de moitié le budget initial, à environ 100 millions d'euros. Au cours du dernier trimestre, Synlab a racheté un centre médical en Allemagne et deux laboratoires vétérinaires en Belgique./knd/tav/stk