Synlab ne prévoit qu'une lente reprise de la rentabilité

MUNICH (dpa-AFX) - Le prestataire de services de laboratoire Synlab ne s'attend qu'à une lente reprise de sa rentabilité après la fin du boom du corona. La marge bénéficiaire ajustée avant intérêts, impôts et amortissements devrait augmenter d'au moins 0,5 point de pourcentage par an en 2024 et 2025, a annoncé l'entreprise jeudi à Munich. Cependant, il existe une incertitude quant à l'évolution des prix. Comme on le sait depuis février, le groupe, qui a connu une forte croissance dans la pandémie de coronavirus, s'attend à un recul en 2023. Le chiffre d'affaires devrait tomber à 2,7 milliards d'euros et la marge opérationnelle à 16-18 pour cent.

En 2022, le chiffre d'affaires a baissé d'environ 14 pour cent pour atteindre 3,25 milliards d'euros, avec une marge qui est passée de 32,1 à 23,2 pour cent. En fin de compte, les actionnaires devront payer un excédent de 151 millions d'euros en 2022, contre 625 millions l'année précédente. Le dividende devrait toutefois rester stable à 0,33 euro par action./mis/stk