Synlab prévoit une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation en 2023

MUNICH (dpa-AFX) - Le spécialiste des laboratoires Synlab revoit à la baisse ses objectifs pour l'année en cours en raison de la baisse de la demande pour ses tests PCR. En 2023, il devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros, soit un dixième de moins que prévu, a annoncé lundi l'entreprise cotée au SDax après la clôture de la bourse. Il ne devrait plus en rester que 16 à 18% en tant que résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (marge Ebitda). Jusqu'à présent, le conseil d'administration s'attendait à deux points de pourcentage de plus aux deux extrémités de la marge. Outre la baisse du volume des tests, la société a également évoqué la baisse des prix. L'action Synlab s'est retrouvée sous pression et a baissé de près de trois pour cent sur la plateforme Tradegate.

Selon les chiffres provisoires de Synlab, le chiffre d'affaires du groupe a chuté d'environ 13,6% à 3,25 milliards d'euros pour l'année écoulée. La marge d'Ebitda ajustée s'est effondrée, passant de 32,1 % en 2021 à environ 23 % aujourd'hui./ngu/he