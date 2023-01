Une enquête antitrust au Portugal fait chuter Synlab à un niveau record

FRANCFORT (dpa-AFX) - La crainte d'éventuelles sanctions dans le cadre d'une enquête antitrust au Portugal a poussé jeudi l'action Synlab à un plus bas record. Les titres du prestataire de services de laboratoire, qui sera introduit en bourse en avril 2021, ont perdu 6,2% à 10,97 euros dans les échanges matinaux. Par moments, ils coûtaient encore 10 centimes de moins, ce qui constitue le niveau le plus bas de l'histoire boursière encore très récente. Les analystes estiment toutefois que c'est davantage le sentiment à l'égard des titres qui est affecté que les données fondamentales de l'entreprise.

Comme l'a annoncé le plus grand laboratoire européen mercredi soir, l'autorité portugaise de la concurrence (AdC) a engagé une procédure contre deux filiales. Selon ce document, les deux filiales de Synlab, ainsi que des concurrents et une association professionnelle locale, auraient enfreint le droit de la concurrence entre 2016 et mars 2022.

Selon un trader, si la démarche de l'AdC est négative pour Synlab, la chute attendue du cours est selon lui exagérée. "Les accusations sont spécifiques à chaque pays et se limitent aux activités des deux filiales dans ce pays", a-t-il expliqué pour justifier son opinion, confirmée par l'analyste James Vane-Tempest. La procédure antitrust engagée dans ce pays du sud de l'Europe devrait avoir un impact sur le sentiment plutôt que sur les fondamentaux, a écrit l'expert de Jefferies Research.

Comme l'a écrit l'analyste Jan Koch de Deutsche Bank, l'AdC "conteste manifestement le fait qu'il y ait eu des accords durant la période mentionnée, même s'il convient de noter que les prix des tests de diagnostic sont généralement réglementés au Portugal". Comme Synlab n'a été informé des accusations que mercredi, il n'a pas encore été possible d'estimer les conséquences possibles pour l'entreprise. Koch se réfère toutefois aux cas d'autres entreprises dans le passé et s'attend à ce que les conséquences possibles, "si elles existent", se limitent très probablement à une amende de quelques dizaines de millions d'euros.

Koch n'est toutefois pas surpris que l'action Synlab soit actuellement sous pression : "Le Portugal représente trois pour cent du chiffre d'affaires du groupe Synlab, ce qui est supérieur à la moyenne du groupe". Toutefois, toutes les branches de Synlab au Portugal ne sont pas concernées par les accusations, nuance l'expert de la Deutsche Bank.

Toutefois, l'action Synlab est sous pression depuis un certain temps déjà. Après son introduction en bourse, elle a d'abord grimpé jusqu'à un record de 25 euros en novembre 2021. Mais ensuite, l'élan de Corona s'est affaibli et le cours s'est retourné à la baisse. Depuis, les titres ont perdu environ 56% de leur valeur. Les actions sont donc désormais cotées bien en dessous du prix de 18 euros auquel elles avaient été introduites en bourse au printemps 2021./ck/niw/la/mis