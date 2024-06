MUNICH (dpa-AFX) - Quelques mois seulement après une première attaque, Synlab, la plus grande chaîne de laboratoires en Europe, a été victime d'une nouvelle cyberattaque. La coentreprise britannique Synnovis a été attaquée hier lundi, a annoncé l'entreprise SDax mardi après la fermeture de la Bourse de Munich. "Certaines activités ont déjà été annulées ou transférées à d'autres fournisseurs afin de donner la priorité aux cas urgents", a-t-on simplement indiqué au sujet des conséquences de l'incident. Des experts sont maintenant chargés d'évaluer l'impact de l'attaque. Les autres entreprises et sites de Synlab n'ont pas été touchés.

Selon les informations, il s'agit d'une attaque indépendante qui n'a aucun lien avec l'incident de piratage survenu mi-avril. Celui-ci avait largement paralysé l'entreprise en Italie. L'activité n'a repris que fin avril.

Synlab est présent dans plus de 30 pays du monde et compte environ 27 000 collaborateurs. L'année dernière, l'entreprise a perdu plus de 2,6 milliards d'euros./ngu/gl