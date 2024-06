MUNICH (dpa-AFX) - Quelques mois seulement après une première attaque, Synlab, la plus grande chaîne de laboratoires en Europe, a été victime d'une nouvelle cyberattaque. La coentreprise britannique Synnovis a été attaquée hier lundi, a annoncé l'entreprise SDax mardi après la fermeture de la Bourse de Munich. "Certaines activités ont déjà été annulées ou transférées à d'autres fournisseurs afin de donner la priorité aux cas urgents", a-t-on simplement indiqué au sujet des conséquences de l'incident. Des experts sont maintenant chargés d'évaluer l'impact de l'attaque. Les autres entreprises et sites de Synlab n'ont pas été touchés.

Selon les informations, il s'agit d'une attaque indépendante qui n'a aucun lien avec l'incident de piratage survenu mi-avril. Celui-ci avait largement paralysé l'entreprise en Italie. L'activité n'a repris que fin avril.

Peu avant, la revue spécialisée "Health Service Journal" (HSJ) avait rapporté, en citant des messages internes du service de santé NHS, que des opérations avaient été reportées dans plusieurs cliniques londoniennes en raison d'une cyberattaque. Les transfusions sanguines n'ont pas non plus été possibles. Certaines procédures et opérations ont été transférées à d'autres prestataires, a-t-on ajouté.

Les hôpitaux Guy's et St. Thomas' ont également été touchés. Le King's College Hospital a confirmé l'attaque à l'agence de presse britannique PA.

Selon le rapport du HSJ, il s'agit d'une attaque de type "ransomware", dans laquelle les criminels cryptent les données des entreprises ou de l'administration publique et demandent une somme d'argent en échange du décryptage. Selon une source citée par le journal, il faudra "plutôt des semaines que des jours" pour que les données soient à nouveau accessibles.

Synlab est présent dans plus de 30 pays du monde et compte environ 27 000 employés. L'année dernière, l'entreprise a perdu plus de 2,6 milliards d'euros./ngu/bvi/zb