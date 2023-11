MUNICH (dpa-AFX) - L'investisseur financier Paul Singer veut gagner de l'argent dans le projet de reprise du prestataire de services de laboratoire Synlab, selon le modèle qu'il connaît. Singer a accès directement et indirectement à 6,5 pour cent des parts de Synlab par le biais de sa société d'investissement Elliott, comme il ressort d'un communiqué de vote publié jeudi par l'entreprise à Munich. Synlab est sur le point d'être entièrement rachetée par l'investisseur financier et actionnaire principal Cinven. Celui-ci veut acheter les parts qu'il ne possède pas encore pour dix euros l'unité. Singer est connu pour s'assurer des parts dans des entreprises qui sont sur le point d'être rachetées, afin d'obtenir un prix plus élevé dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire (squeeze-out).

La stratégie de Singer consiste à faire connaître son entrée dans l'entreprise et, dans de nombreux cas, son fonds spéculatif invite publiquement la direction à prendre certaines mesures. Souvent, l'engagement de Singer ne permet pas de savoir combien d'actions il possède. La notification des droits de vote n'est obligatoire qu'à partir d'un seuil de trois pour cent des parts. Ces dernières années, il y a eu en Allemagne une série d'acquisitions dans lesquelles Singer a gagné de l'argent en prenant une participation. Un cas est par exemple l'entreprise de tours radio Vantage Towers, qui est sur le point d'être entièrement reprise par une société soutenue par l'ancienne mère Vodafone et les investisseurs financiers GIP et KKR.

Le groupe de télécommunications britannique Vodafone avait déjà fait une expérience désagréable avec Singer lors de la reprise à hauteur de plusieurs milliards du câblo-opérateur Kabel Deutschland. Ce n'est qu'en 2020, après des années d'impasse, que les Britanniques ont racheté à prix d'or Singer et les investisseurs qui s'étaient ralliés à sa stratégie de l'entreprise Kabel Deutschland, déjà acquise en 2014.

Les propriétaires majoritaires sont souvent prêts à payer ce prix pour que l'actionnaire minoritaire ne puisse plus arrêter ou stopper les processus de l'entreprise. Singer détient également d'importants paquets d'actions dans l'équipementier automobile Hella, qui vient d'être racheté par l'entreprise française Faurecia. Un autre exemple connu du passé est le rachat du fabricant de médicaments Stada par les investisseurs financiers Bain et Cinven. La méthode de Singer a également été couronnée de succès pour le fabricant de grues Demag et le fabricant d'ordinateurs Medion.

Dans le cas de Synlab, le cours s'était déjà détaché des 10 euros offerts ces derniers jours et avait grimpé jusqu'à 10,84 euros. Après la publication de la communication des droits de vote, le cours est monté jusqu'à 11,04 euros. Mais dernièrement, il est repassé légèrement en dessous de la barre des 11 euros./zb/he