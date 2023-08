MUNICH (dpa-AFX) - La forte baisse de la demande de tests Covid continue de paralyser les activités du prestataire de services de laboratoire Synlab. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de plus de 15 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 670 millions d'euros, a annoncé l'entreprise mercredi à Munich. Le trimestre correspondant de l'année précédente avait encore été fortement marqué par la vague Omicron du virus Corona, a-t-on ajouté.

En outre, la hausse des prix de l'énergie et des coûts salariaux a pesé sur les revenus. Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements, corrigé des effets exceptionnels, a ainsi chuté d'un tiers pour s'établir à 114 millions d'euros. Au final, les actionnaires n'ont réalisé qu'un bénéfice ajusté de 25 millions d'euros, contre 93 millions d'euros un an plus tôt. Le directeur général du groupe, Mathieu Floreani, a confirmé les prévisions annuelles abaissées il y a quelques mois, mais il estime que Synlab continue sur la voie du succès. Les initiatives de croissance de l'entreprise ont récemment contribué de manière inattendue au développement de l'activité. La chaîne de laboratoires a entre-temps lancé un programme de réduction des coûts et s'est entre autres séparée de ses activités en Suisse./tav/men