Synlait Milk Limited est une entreprise de nutrition basée en Nouvelle-Zélande. La société et ses filiales sont principalement engagées dans la fabrication et la vente de produits laitiers. La société opère à travers le segment Synlait et le segment Dairyworks. Le segment Synlait est engagé dans la fabrication et la vente de lait liquide et de produits à base de poudre de lait, y compris les produits nutritionnels, les ingrédients, le lait frais et les produits laitiers à traitement thermique ultra (UHT). Le segment Dairyworks se consacre à la fabrication et à la vente de fromage et d'autres produits (fromage, beurre). Ses catégories de produits comprennent la nutrition pour nourrissons et adultes, les ingrédients avancés, les poudres de base et les crèmes pour la restauration. Elle est présente en Chine, dans le reste de l'Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, en Nouvelle-Zélande, en Australie et dans le reste du monde. Ses filiales comprennent notamment Synlait Milk Finance Limited, The New Zealand Dairy Company Limited, Eighty Nine Richard Pearse Drive Limited, Synlait Business Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

Secteur Transformation des aliments