(Alliance News) - UniVision Engineering Ltd a déclaré jeudi qu'elle avait l'intention de se défendre contre une demande de liquidation déposée par l'un de ses sous-traitants, E-Star Engineering Co.

UniVision Engineering est une société basée à Hong Kong qui fournit, conçoit, installe et entretient des systèmes de télévision en circuit fermé et de surveillance, et vend également des produits liés à la sécurité.

Elle a déclaré avoir reçu une requête de l'un de ses sous-traitants, E-Star Engineering Co, auprès de la Haute Cour de Hong Kong. Cette requête concerne une dette de 1,9 million de HK, soit environ 194 473 GBP, due par l'entreprise.

La date de l'audience a été fixée au 15 novembre.

"La société négociera avec E-Star et a l'intention de se défendre et de s'opposer à la requête", a déclaré UniVision.

En août, UniVision a déclaré avoir reçu une demande de liquidation de la part d'un fournisseur pour une dette impayée de 11,5 millions de HKD.

La requête a été déposée par l'un de ses fournisseurs, Synnex Technology International (HK) Ltd, auprès de la Haute Cour de Hong Kong.

La date de l'audience a été fixée au 10 octobre. Alliance continue de négocier avec Synnex et a l'intention de se défendre et de s'opposer à la requête.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

