Synopsys Inc. : Une zone support en soutien 08/11/2022 | 11:05 achat En cours

Cours d'entrée : 282.4$ | Objectif : 321.93$ | Stop : 254$ | Potentiel : 14% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Synopsys Inc. au contact de niveaux intéressants situés vers 260.83 USD. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 321.93 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 43.57 et 38.26 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sous-secteur Logiciels - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SYNOPSYS INC. -20.87% 44 586 MICROSOFT CORPORATION -32.25% 1 698 651 DASSAULT SYSTÈMES SE -36.65% 43 548 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. -21.65% 40 050 ATLASSIAN CORPORATION -67.81% 30 466 SEA LIMITED -78.33% 27 227 ROBLOX CORPORATION -62.06% 23 763 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, .. -56.71% 23 696 THE TRADE DESK, INC. -52.67% 21 347 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOF.. 6.15% 17 548 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. -60.41% 14 490

Données financières USD EUR CA 2022 5 079 M - 5 039 M Résultat net 2022 1 016 M - 1 008 M Tréso. nette 2022 1 816 M - 1 802 M PER 2022 45,3x Rendement 2022 - Capitalisation 44 586 M 44 586 M 44 238 M VE / CA 2022 8,42x VE / CA 2023 7,31x Nbr Employés 16 361 Flottant 96,7% Prochain événement sur SYNOPSYS INC. 30/11/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 291,58 $ Objectif de cours Moyen 409,11 $ Ecart / Objectif Moyen 40,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Chi-Foon Chan Co-Chief Executive Officer Aart J. de Geus Chief Executive Officer Sassine Ghazi President & Chief Operating Officer Trac Pham Vice President-Finance Sriram Sitaraman Chief Information Officer