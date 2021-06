Synopsys Inc. : Rosenblatt Securities toujours positif

Données financières USD EUR CA 2021 4 071 M - 3 343 M Résultat net 2021 726 M - 596 M Tréso. nette 2021 1 747 M - 1 434 M PER 2021 55,0x Rendement 2021 - Capitalisation 38 721 M 38 721 M 31 798 M VE / CA 2021 9,08x VE / CA 2022 8,12x Nbr Employés 15 036 Flottant 96,4% Graphique SYNOPSYS INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SYNOPSYS INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 305,85 $ Dernier Cours de Cloture 253,82 $ Ecart / Objectif Haut 32,0% Ecart / Objectif Moyen 20,5% Ecart / Objectif Bas -4,66% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Chi-Foon Chan President, Co-Chief Executive Officer & Director Aart J. de Geus Chairman & Co-Chief Executive Officer Trac Pham Chief Financial Officer Sriram Sitaraman Chief Information Officer Sassine Ghazi Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SYNOPSYS INC. -1.89% 38 721 MICROSOFT CORPORATION 12.26% 1 863 312 SEA LIMITED 29.38% 135 063 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. -2.85% 96 501 DASSAULT SYSTÈMES SE 12.79% 60 029 ATLASSIAN CORPORATION PLC -0.81% 58 270