Synopsys prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre, l'intelligence artificielle étant à l'origine des résultats positifs

Synopsys Inc a prévu mercredi un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux analystes de Wall street, après avoir publié des résultats en hausse au deuxième trimestre, l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle et de l'automatisation stimulant l'activité de l'éditeur de logiciels de conception de puces.

Le mois dernier, la société a déclaré qu'elle avait déployé de nouveaux outils d'intelligence artificielle destinés à obtenir de meilleurs résultats plus rapidement à toutes les étapes de la conception de puces informatiques.

Les fabricants de semi-conducteurs s'appuient sur les logiciels d'entreprises telles que Synopsys pour concevoir des puces plus rapides et plus petites.

Les fabricants de puces ont tendance à continuer à investir dans leurs initiatives de recherche et de développement, même en cas de ralentissement de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui profite à des entreprises telles que Synopsys.

Synopsys prévoit un bénéfice ajusté par action pour le trimestre se terminant le 31 juillet de 2,70 à 2,75 dollars, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,70 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait se situer entre 1,47 et 1,50 milliard de dollars. Les analystes estiment en moyenne que le chiffre d'affaires sera de 1,48 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos le 30 avril, s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,38 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté par action de 2,54 $ a également dépassé les attentes de 2,46 $.

Le chiffre d'affaires de Design Automation, son segment le plus important, a augmenté de 13,4 % pour atteindre 927,6 millions de dollars, contre 817,8 millions de dollars il y a un an.

Les actions de la société ont augmenté de 1,5 % dans les échanges prolongés. (Reportage de Chavi Mehta et Manya Saini à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)