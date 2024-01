Syntara Limited, anciennement Pharmaxis Ltd, est une société australienne de développement de médicaments au stade clinique qui se concentre sur les cancers liés au sang. Le moteur de découverte de médicaments très productif de la société repose sur son expertise en matière d'inhibiteurs de l'amine oxydase. Son principal candidat, le PXS-5505, est utilisé dans le traitement du cancer de la moelle osseuse, la myélofibrose, qui provoque une accumulation de tissu cicatriciel entraînant une perte de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. La société développe également des inhibiteurs pan-LOX oraux et topiques dans le cadre de programmes de prévention et de modification des cicatrices. Son PXS-4728 est un inhibiteur de SSAO/MAOB destiné à traiter les troubles du sommeil et à ralentir la progression des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson en réduisant la neuroinflammation. Les autres médicaments candidats de la société ciblent les maladies fibrotiques et inflammatoires telles que la fibrose rénale, la NASH, la fibrose pulmonaire et la fibrose cardiaque. Elle a développé deux produits respiratoires : Bronchitol, pour la fibrose kystique, et Aridol, un test de la fonction pulmonaire.

Secteur Produits pharmaceutiques