Synthomer plc : La configuration est positive

Données financières GBP USD EUR CA 2021 2 048 M 2 907 M 2 373 M Résultat net 2021 222 M 316 M 258 M Dette nette 2021 306 M 435 M 355 M PER 2021 9,77x Rendement 2021 3,57% Capitalisation 2 145 M 3 037 M 2 486 M VE / CA 2021 1,20x VE / CA 2022 1,14x Nbr Employés 4 608 Flottant 75,7% Prochain événement sur SYNTHOMER PLC 03/06/21 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 579,71 GBX Dernier Cours de Cloture 505,00 GBX Ecart / Objectif Haut 40,6% Ecart / Objectif Moyen 14,8% Ecart / Objectif Bas -4,95% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Calum Grigor MacLean Chief Executive Officer & Executive Director Stephen Guy Bennett Chief Financial Officer & Executive Director Caroline A. Johnstone Chairman Martin Hallam President-SHE & Operations Just Jan Christiaan Jansz Independent Non-Executive Director