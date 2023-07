Synthomer plc est une entreprise de produits chimiques spécialisés. Ses secteurs d'activité comprennent les élastomères de performance (PE), les solutions fonctionnelles (FS), les spécialités industrielles (IS) et les monomères d'acrylate (AM). Le segment PE se concentre sur les marchés des soins de santé, du papier, de la moquette et de la mousse grâce à ses produits à base d'eau en latex de caoutchouc nitrile-butadiène et en latex de caoutchouc styrène-butadiène et comprend ses activités de matériaux de performance et de modificateurs d'élastomères. Le segment FS se concentre sur les marchés des revêtements, de la construction, des adhésifs et des textiles techniques, grâce à ses produits acryliques en phase aqueuse et ses dispersions à base de vinyle. Le segment IS se concentre sur les additifs chimiques de spécialité et la chimie non basée sur l'eau pour une gamme d'applications allant des additifs pour polymères aux matériaux et technologies émergents. Le segment AM se concentre sur la production de monomères d'acrylate pour des clients externes sur les marchés européens, ainsi que pour son activité européenne de dispersions Functional Solutions. Il est également engagé dans le segment des technologies adhésives.

Secteur Chimie de spécialité