(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge jeudi, les inquiétudes sur les prix du pétrole, les taux d'intérêt et les faibles données chinoises ayant sapé l'appétit pour le risque dans les actions mondiales.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 13,54 points, soit 0,2 %, à 7 412,60. Le FTSE 250 a perdu 62,23 points, soit 0,3 %, à 18 389,59 points, et l'AIM All-Share a perdu 4,22 points, soit 0,6 %, à 732,76 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,3 % à 737,38, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4 % à 16 011,52, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 13 439,34.

"Les marchés asiatiques sont dans le rouge cette nuit et le Nasdaq, très technologique, a clôturé en baisse pour la troisième séance consécutive", a déclaré Victoria Scholar, d'Interactive Investor.

Des sociétés minières comme Anglo American et Rio Tinto, en baisse de 2,4 % et 2,0 %, ont pesé sur le FTSE 100, à la suite de données commerciales médiocres en provenance de Chine.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4 %.

Les prix de l'immobilier britannique ont connu leur plus forte baisse mensuelle depuis novembre dernier en août, selon l'indice des prix de l'immobilier d'Halifax.

Halifax a déclaré que les prix moyens des logements au Royaume-Uni ont chuté de 1,9 % en août par rapport à juillet, après une légère baisse de 0,4 % en juillet par rapport à juin. La baisse du mois d'août a été plus importante que prévu, le consensus du marché cité par FXStreet prévoyant une baisse de 0,3 %.

Sur une base annuelle, les prix ont chuté de 4,6 % en août, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 2,5 % enregistrée en juillet. Toutefois, Halifax a fait remarquer que les prix avaient atteint un niveau record l'été dernier.

Les constructeurs de maisons Persimmon Barratt ont chuté de 1,1 % et de 0,9 % dans les premiers échanges.

Ailleurs dans le FTSE 100, Melrose Industries a bondi de 8,1 %, suite à une série de résultats intermédiaires optimistes.

Le fabricant aérospatial a revu à la hausse ses prévisions annuelles, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,45 milliards de livres sterling. Il prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'aérospatiale compris entre 375 millions et 385 millions de livres sterling, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport aux prévisions précédentes.

Au premier semestre 2023, les résultats ont été supérieurs aux prévisions. Le chiffre d'affaires est passé de 1,36 milliard de livres sterling à 1,63 milliard de livres sterling, tandis que la perte avant impôt s'est réduite de 314 millions de livres sterling à 62 millions de livres sterling.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 1,5 pence pour la période et a indiqué qu'elle commencerait son programme de rachat d'actions dès le mois d'octobre avec 500 millions de livres sterling d'actions à racheter sur une période de 12 mois.

À l'autre extrémité des grandes capitalisations, la société d'assurance Beazley a baissé de 7,0 %. La société a déclaré qu'elle était sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de croissance et de ratio combiné pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle a annoncé un bénéfice semestriel record.

Au cours des six mois précédant le mois de juin, les primes d'assurance émises ont augmenté pour atteindre 2,92 milliards de dollars, contre 2,57 milliards de dollars l'année précédente, tandis que le bénéfice avant impôts a augmenté pour atteindre 366,4 millions de dollars, contre 364,9 millions de dollars.

"Parmi les faits marquants, citons la croissance significative de nos activités d'assurance dommages en Amérique du Nord et la dynamique de l'assurance cyber dans toute l'Europe. Notre stratégie de plateforme et notre position de capital ont été des moteurs importants dans la réalisation de nos objectifs de croissance ambitieux", a déclaré le PDG Adrian Cox.

Dans le même temps, la société d'emballage Smurfit Kappa a annoncé son intention de fusionner avec la société WestRock, cotée à New York, pour créer "Smurtfit WestRock". Il s'agirait de combiner les "portefeuilles très complémentaires" des deux entreprises pour créer un "leader mondial de l'emballage durable".

"Smurfit WestRock serait constituée en société et domiciliée en Irlande, avec un siège mondial à Dublin, en Irlande, et des opérations nord et sud-américaines à Atlanta, en Géorgie. La combinaison potentielle serait effectuée par le biais d'un arrangement irlandais impliquant Smurfit Kappa et d'une fusion d'une filiale avec WestRock", a déclaré Smurfit.

Les actions de Smurfit ont baissé de 2,2 %.

Dans les valeurs moyennes, Direct Line Insurance a bondi de 14%, après avoir annoncé une cession en même temps que ses résultats intermédiaires.

L'assureur a déclaré qu'il vendrait son activité d'assurance commerciale par courtage à RSA Insurance, une filiale d'Intact Financial Corp, pour une contrepartie initiale de 520 millions de livres sterling, avec une contrepartie supplémentaire potentielle allant jusqu'à 30 millions de livres sterling. Elle prévoit également une libération de capital pouvant aller jusqu'à 270 millions de livres sterling. La vente permettra à la société de "se concentrer sur les lignes commerciales de détail, personnelles et directes pour les petites entreprises, de restaurer la résilience de sa position de capital et de stimuler le potentiel de valeur à long terme pour ses clients et ses actionnaires", a déclaré la société.

Au premier semestre, les primes brutes émises et les frais associés ont augmenté de 9,8 % en glissement annuel, mais la perte avant impôts s'est creusée, passant de 11,1 millions de livres sterling à 76,3 millions de livres sterling, la réduction du bénéfice d'exploitation ayant été partiellement compensée par les mouvements d'évaluation de ses investissements.

Synthomer a quant à lui plongé de 29 %.

L'entreprise de produits chimiques a annoncé une émission d'actions pour un montant de 276 millions de livres sterling afin de réduire sa dette. Cette annonce est venue s'ajouter à des résultats intermédiaires décevants, révélant une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires, alors que le bénéfice avant impôt a chuté à 16,7 millions de livres sterling, contre 115,5 millions de livres sterling.

Sur le marché des changes, la livre a chuté en dessous de 1,25 USD dans les premiers échanges en Europe, après les commentaires pessimistes du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, mercredi.

"Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du sommet du cycle", a déclaré M. Bailey à un panel de législateurs de tous bords réunis pour interroger le chef de la BoE sur l'état de l'économie britannique, l'inflation au Royaume-Uni étant la plus élevée parmi les pays du G7.

Il a ajouté que la baisse de l'inflation "sera assez marquée d'ici la fin de l'année".

La livre sterling était cotée à 1,2479 USD au début de la journée de jeudi, en baisse par rapport à 1,2500 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0717 USD, peu de changement par rapport à 1,0715 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 147,49 yens, en baisse par rapport à 147,67 yens.

Le dollar a également maintenu ses gains récents, après que les chiffres plus élevés que prévu du secteur des services américains aient soutenu un scénario d'"atterrissage en douceur" qui pourrait signifier que la politique monétaire reste plus stricte, plus longtemps.

Cependant, la croissance économique américaine a été modeste en juillet et en août, selon le Livre Beige - la publication du Système de la Réserve Fédérale sur les conditions économiques actuelles dans les 12 districts de la Réserve Fédérale, publiée huit fois par an.

Aux États-Unis, mercredi, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 0,6 %, le S&P 500 en baisse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,1 %.

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,8 %. En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 1,1%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 1,4% en fin de séance. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney était en baisse de 1,1 %.

Les exportations et les importations de la Chine ont de nouveau diminué en août, selon les données, alors que la deuxième plus grande économie du monde lutte contre la faiblesse de la demande mondiale et un ralentissement plus large. Toutefois, le rythme de la contraction s'est ralenti par rapport au mois précédent. Les livraisons à l'étranger ont chuté de 8,8 % en glissement annuel, selon les autorités douanières, contre un plongeon de 14,5 % en juillet, tandis que les importations ont diminué de 7,3 %, contre un recul de 12,4 % auparavant.

Les chiffres ne sont pas non plus aussi mauvais que ce que l'on craignait. Les économistes interrogés par Bloomberg News avaient prévu une baisse de 9 % dans les deux cas.

L'or était coté à 1 918,51 USD l'once tôt jeudi, en légère hausse par rapport aux 1 915,77 USD de mercredi.

Le pétrole Brent s'échangeait à 90,27 USD le baril, en hausse par rapport à 90,01 USD.

Il reste à venir dans le calendrier économique, il y a des données sur le produit intérieur brut de l'UE à 1000 BST et les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis à 1330 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

