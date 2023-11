(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Synthomer PLC - Fabricant de produits chimiques basé dans l'Essex, en Angleterre - Mise à jour des résultats au 31 octobre. La société déclare que ses activités ont été globalement conformes à ses attentes. Les tendances clés définies dans les résultats semestriels se sont poursuivies, avec des volumes faibles et une visibilité limitée compte tenu des conditions macroéconomiques difficiles dans l'ensemble de l'industrie chimique. Les entreprises de spécialités ont continué à fournir des prix et des volumes beaucoup plus résistants que les produits chimiques de base, qui sont soumis à une concurrence mondiale accrue et à un effet de levier d'exploitation négatif plus important. Ne prévoit pas d'amélioration de la demande des clients pour le reste de l'année 2023, avec un risque de ralentissement supplémentaire modeste de l'activité dans certains domaines de la chimie de base si les tendances du marché observées au troisième trimestre se maintiennent. S'attend toujours à réaliser des progrès séquentiels au second semestre 2023 par rapport au premier, principalement grâce aux mesures d'auto-assistance annoncées précédemment.

Bradda Head Lithium Ltd - Société de développement du lithium axée sur l'Amérique du Nord - Dépose un rapport technique sur SEDARplus pour la mise à jour de l'estimation des ressources minérales de l'actif Basin East en Arizona. Le rapport ajoute 729 kt d'équivalent carbonate de lithium aux ressources minérales présumées, pour un contenu total présumé actualisé de LCE de 1,0 million de tonnes. Suite à cela, réception de la prochaine étape de 2,5 millions USD dans le cadre de l'accord sur les redevances. Il souligne la confiance accrue dans l'atteinte de la prochaine étape de 2,5 millions de tonnes de LCE, qui permettra à Bradda Head de recevoir un paiement supplémentaire de 3 millions de dollars.

Anheuser-Busch InBev SA/NV - Brasseur basé à Louvain, Belgique - Annonce les résultats des offres publiques d'achat. Il a annoncé l'adjudication de 208,7 millions d'euros d'obligations à 1,65% d'une valeur de 1,00 milliard d'euros et arrivant à échéance en 2031. Offre de 103,6 millions de GBP d'obligations à 2,25 % d'un montant de 336,8 millions de GBP arrivant à échéance en 2029. Appel d'offres pour 73,3 millions d'euros d'obligations à 2,00 % d'un montant de 750,0 millions d'euros, arrivant à échéance en 2035. Appel d'offres pour 163,2 millions de GBP d'obligations à 2,85 % d'un montant de 411,3 millions de GBP, arrivant à échéance en 2037. Appel d'offres pour 325,3 millions d'euros d'obligations à 2,7 % à échéance 2026, d'une valeur de 1,00 milliard d'euros.

Nanoco Group PLC - développeur et fabricant de points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux, basé à Runcorn, en Angleterre - annonce qu'il a honoré sa toute première commande de production commerciale, ayant achevé les expéditions de deux matériaux différents de première génération destinés à être utilisés dans des applications de détection infrarouge dans des appareils électroniques. Cette annonce est conforme aux attentes et conforte les prévisions de recettes pour l'exercice 2024 communiquées en octobre. Brian Tenner, directeur général, déclare : "L'annonce d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans l'évolution de Nanoco, qui est passée du statut de pionnier de la R&D à celui de société de production de matériaux pour l'électronique."

Agriterra Ltd - société axée sur l'investissement et le développement durable en Afrique australe - conclut un prêt à terme non garanti de 1,7 million d'USD avec Magister Investments Ltd, son actionnaire majoritaire, ce qui permettra au groupe de remplacer le financement externe plus coûteux d'environ 1,3 million d'USD de la Standard Bank SA. Ce prêt facilitera l'achat au Mozambique par la filiale à 100 % de la société, Desenvolvemento E Comercializacao Agricola, de divers biens d'équipement qui seront utilisés pour stimuler la croissance des opérations de l'usine de biscuits de la société en accédant à de nouvelles sources de revenus et lui fournira 150 000 USD de fonds de roulement pour le "siège social".

Cloudbreak Discovery PLC - Générateur de projets de ressources naturelles basé à Vancouver, Canada - Déclare que la dette de 907 710 GBP envers les parties Cronin en relation avec les frais de gestion impayés est en train d'être achetée et cédée à des investisseurs. Les investisseurs ont accepté de payer aux parties Cronin 136 156,50 livres sterling en contrepartie de la cession. En outre, Galleon achète certains actifs de Cloudbreak pour 102 000 GBP. Galleon a convenu avec les parties Cronin de transférer ces actifs à Cronin, ainsi qu'un montant supplémentaire de 207 000 GBP en espèces.

Insig AI PLC - Société de science des données et d'apprentissage automatique basée à Londres - annonce la cession de ses filiales historiques, Sport in Schools Ltd et The Elms Group Ltd, pour un montant de 500 000 GBP. Les fonds seront utilisés à des fins de fonctionnement général. En outre, elle conclut un accord pour fournir une solution évolutive et automatisée à un fournisseur d'obligations de prêts garantis basé aux États-Unis et en Europe. L'entreprise explique que le travail porte sur une somme initiale de 60 000 GBP et qu'il doit commencer immédiatement, avec la possibilité d'entreprendre d'autres projets de suivi. L'engagement de travail implique également l'intégration du logiciel d'analyse de données d'Insig AI dans le lancement d'un nouveau fonds potentiel, ce qui pourrait fournir des flux de revenus récurrents à plus long terme pour l'entreprise.

RHI Magnesita NV - Fournisseur de produits réfractaires basé à Vienne - L'offre d'Ignite Luxembourg Holdings Sarl pour 29,9% de l'entreprise reçoit toutes les approbations nécessaires.

Fintech Asia Ltd - société d'investissement créée pour acquérir des sociétés de services financiers asiatiques -

Obtention d'une facilité de crédit non garantie d'un montant maximum de 1 million de livres sterling par le biais d'un prêt convertible daté du 14 novembre. Explique que le prêt convertible de série B a des conditions similaires à celles de la facilité engagée non garantie annoncée le 8 septembre. Explique que le prêt est destiné à combler les besoins généraux en fonds de roulement de la société alors que le conseil d'administration cherche à finaliser la diligence raisonnable et la documentation relative à son projet d'acquisition d'InvesCore Financial Group Pte Ltd.

