Synthomer plc est un fournisseur de polymères de spécialité et d'ingrédients pour les marchés finaux des revêtements, de la construction, des adhésifs et de la santé. Les secteurs d'activité de la société comprennent les revêtements et les solutions pour la construction (CCS), les solutions pour les adhésifs (AS) et la santé, la protection et les matériaux de performance (HPPM). Le segment Coatings & Construction Solutions (CCS) offre une large gamme de revêtements et de produits de construction. Il travaille sur les revêtements architecturaux et de maçonnerie, la modification du mortier, l'imperméabilisation et les revêtements de sol, le collage des fibres et les solutions énergétiques. Ses solutions adhésives collent, modifient et composent des produits tels que les rubans et les étiquettes, les emballages, l'hygiène, les pneus et la modification des plastiques, contribuant à améliorer la perméabilité, la résistance, l'élasticité, l'amortissement, la dispersion et l'adhérence. Son segment HPPM contribue à améliorer la protection et les performances dans un large éventail d'industries, notamment la fabrication de gants médicaux, les papiers spéciaux, les emballages alimentaires, les moquettes et le gazon artificiel, les élastomères en mousse gélifiée et les tissus d'assise enduits de vinyle.

Secteur Chimie de spécialité