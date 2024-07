Sypris Solutions, Inc. est une entreprise diversifiée de fabrication et de services d'ingénierie au service des industries de la défense, des transports, des communications et de l'énergie. La société fournit des composants pour camions, des composants pour oléoducs et gazoducs et des composants électroniques pour l'aérospatiale et la défense. Ses segments comprennent Sypris Technologies, Inc. (Sypris Technologies) et Sypris Electronics, LLC (Sypris Electronics). Sypris Technologies est un fournisseur de composants forgés et usinés destinés aux marchés nord-américains des véhicules commerciaux, des véhicules tout-terrain, des véhicules de loisirs, de l'automobile, de l'industrie et de l'énergie. Sypris Technologies fabrique des produits liés à l'énergie, tels que des fermetures sous pression, des joints isolés et d'autres produits spécialisés, principalement pour les oléoducs et les gazoducs. Le segment Sypris Electronics se consacre à la fabrication de cartes de circuits et de boîtiers complets, ainsi qu'à la conception pour la fabrication et à la conception selon les spécifications, pour les clients des marchés de l'électronique de l'aérospatiale et de la défense.