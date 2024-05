Syrah Resources Limited est une société australienne spécialisée dans les minéraux industriels et la technologie, qui possède son exploitation phare de graphite de Balama au Mozambique et une installation de matériaux d'anode active en aval aux États-Unis. Les principales activités de la société comprennent la vente de graphite naturel et le développement continu d'accords de logistique, de vente et de marketing avec des clients ciblés. Ses segments comprennent Balama et Vidalia. Le segment Balama est engagé dans la production, la distribution et la vente de graphite naturel en paillettes provenant de l'exploitation de graphite de Balama au Mozambique. Le segment Vidalia est engagé dans l'exploitation et l'expansion de l'installation AAM de Vidalia, y compris l'exploitation d'une installation de qualification, la construction du projet d'expansion initiale de Vidalia, l'évaluation du projet d'expansion supplémentaire de Vidalia, l'engagement auprès des clients et les négociations commerciales, ainsi que la recherche et le développement. Ses filiales comprennent Twigg Exploration and Mining, Limitada, Syrah Plus LLC et d'autres.

Secteur Exploitations minières et métallurgie