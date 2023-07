Le 18 juillet 2023, Syros Pharmaceuticals, Inc. a reçu un avis de Pfizer, Inc. ("Pfizer"), en tant que successeur de Global Blood Therapeutics, Inc. ("GBT"), l'informant que Pfizer avait choisi d'exercer son droit de résilier l'accord de licence et de collaboration daté du 17 décembre 2019 conclu entre la société et GBT (l'"accord") concernant la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies pour la drépanocytose et la bêta-thalassémie. La date effective de résiliation de l'Accord est le 16 octobre 2023. Selon les termes de l'Accord, la Société a accordé à GBT une option pour obtenir une licence exclusive et mondiale, avec le droit d'accorder des sous-licences, sur les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire de la Société découlant de la collaboration pour développer, fabriquer et commercialiser tout composé ou produit résultant de la collaboration.

Cette option prendra fin en même temps que la date effective de résiliation de l'accord. En outre, l'accord prévoit que GBT rembourse à la Société les frais et dépenses engagés par les employés à temps plein et par la Société conformément au budget de recherche convenu, jusqu'à la date effective de résiliation de l'accord. GBT a déjà effectué un paiement initial de 20,0 millions de dollars à la Société en janvier 2020 dans le cadre de la conclusion de l'accord.

La Société était éligible pour recevoir jusqu'à 315 millions de dollars en exercice d'option, en développement, en réglementation, en commercialisation et en jalons basés sur les ventes par produit candidat et produit résultant de la collaboration, ainsi que des redevances échelonnées à un chiffre moyen à élevé en pourcentage des ventes nettes de l'année civile sur tout produit sous licence. La société a l'intention de chercher un nouveau partenaire pour la concession de licences pour son programme de drépanocytose.