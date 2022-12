Syros présente les données d'innocuité de l'essai SELECT-AML-1 évaluant le tamibarotène en association avec le vénétoclax et l'azacitidine et annonce son intention de lancer la partie randomisée de l'essai de phase 2.

Syros Pharmaceuticals a annoncé des données provenant de la partie lead-in de sécurité de son essai de phase 2 en cours SELECT-AML-1 évaluant le tamibarotène, un agoniste oral et sélectif du récepteur alpha de l'acide rétinoïque (RARa), en association avec le venetoclax et l'azacitidine chez des patients inaptes, récemment diagnostiqués, atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et présentant une surexpression du gène RARA. Les données sont présentées dans le cadre d'une session de posters lors de la 64e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, LA. En date du 13 octobre 2022, huit patients RARA-positifs nouvellement diagnostiqués et inaptes avaient été enrôlés dans l'essai, dont six étaient évaluables pour la réponse.

L'âge médian des patients était de 61 ans (allant de 55 à 82 ans) et le pourcentage médian de blastes au départ était de 63 % (allant de 39 à 100 %). Données initiales de sécurité ; Le tamibarotène en association avec le venetoclax et l'azacitidine administré aux doses approuvées n'a montré aucun signe de toxicité accrue par rapport à l'association doublet de venetoclax et d'azacitidine. Ceci inclut les taux de myélosuppression, qui étaient comparables aux rapports avec le venetoclax et l'azacitidine dans cette population.

Des événements indésirables graves (EIG) ont été rapportés chez les six patients. Les EIG les plus fréquents étaient la neutropénie fébrile (66 %) et la pneumonie (50 %). La majorité des EI non hématologiques étaient de faible grade et réversibles.

Les EI non hématologiques les plus fréquents comprenaient la pneumonie (66%), la toux (50%), l'anxiété (50%), la diminution de l'appétit (50%) et les éruptions cutanées (50%). Données initiales sur l'activité clinique;Le taux de réponse complète (RC) et de réponse complète avec récupération incomplète de la numération sanguine (RCi), tel que défini par les critères révisés de l'International Working Group (IWG) était de 83 %, soit deux patients (33 %) qui ont obtenu une RC et trois patients (50 %) qui ont obtenu une RCi. Quatre des cinq patients (80 %) qui ont obtenu une RC ou une CRi présentaient un score d'expression monocytaire (MES) élevé, qui peut être associé à la résistance au venetoclax.

Le temps médian avant la réponse CR/CRi était de 33 jours (allant de 25 à 88). La durée médiane du traitement était de 76,5 jours (allant de 20 à 104) et la durée médiane du suivi était de 107 jours (allant de 56 à 314). Ces données précoces se comparent favorablement à l'association standard de venetoclax et d'azacitidine, qui présente des taux composites de RC de 66% chez les patients atteints de LAM inapte nouvellement diagnostiquée.

Sur la base des données encourageantes rapportées aujourd'hui, Syros prévoit de passer à la partie randomisée de l'essai de phase 2 SELECT-AML-1, qui évaluera la sécurité et l'efficacité du tamibarotène en association avec le venetoclax et l'azacitidine chez environ 80 patients positifs pour la surexpression de RARA, randomisés 1:1 pour le traitement avec le tamibarotène et le venetoclax/azacitidine par rapport au venetoclax/azacitidine. L'essai intégrera des directives de modification de la dose de venetoclax basées sur les recommandations de l'European LeukemiaNet (ELN) récemment publiées, et évaluera également le régime triplet comme thérapie de sauvetage chez les patients qui ne répondent pas au venetoclax et à l'azacitidine dans le bras de contrôle.

La partie randomisée devrait débuter au premier trimestre 2023, avec des données attendues en 2023 ou 2024.