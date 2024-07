SYS-DAT SpA est une société italienne spécialisée dans l'édition de logiciels. La société est principalement engagée dans la fourniture de services de technologies de l'information et de la communication. Les services de la société comprennent des solutions telles que l'intelligence artificielle, la veille stratégique, les services cloud, le CRM, le commerce numérique, la gestion des documents et la mise en réseau, l'EDI, l'ERP, le GDPR et la confidentialité, la gestion des ressources humaines, la sécurité de l'information, le PDM et la RFID. Elle intègre ses processus internes et externes, notamment ERP, CRM, SCM, Analytics et Omnichannel en utilisant des technologies telles que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. L'entreprise est active dans des secteurs tels que la banque, l'édition, la logistique, les soins de santé, la fabrication, l'alimentation et les boissons et la céramique, entre autres. L'entreprise opère au niveau local.

Secteur Logiciels