Sysco Corporation est le 1er distributeur nord-américain de produits alimentaires à destination des secteurs de l'industrie des services alimentaires et de la restauration hors domicile. Le CA par marché se répartit comme suit : - restaurants (66%) ; - hôpitaux et maisons de repos (9%) ; - écoles, universités et organisations gouvernementales (6%) ; - hôtels et motels (5%) ; - autres (14%). Le CA par famille de produits se ventile entre viandes fraîches et surgelées (19%), produits secs et en conserves (16%), fruits et légumes surgelés et produits de boulangerie (15%), volailles (11%), produits laitiers (10%), produits frais (8%), papier et produits jetables (8%), poissons (5%), boissons (3%) et autres (5%). A fin juin 2021, le groupe dispose de 343 sites de distribution dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,1%), Canada (7,6%), Royaume Uni (3,3%), France (2,1%) et autres (3,9%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire