Les actions de SysGroup en hausse grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires annuel

SysGroup PLC - fournisseur de services informatiques et d'hébergement en nuage basé à Liverpool - s'attend à ce que les résultats de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars soient conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 47 % pour atteindre 21,6 millions de livres sterling, contre 14,7 millions de livres sterling l'année précédente. La croissance du chiffre d'affaires a été obtenue grâce à une combinaison de "6% de croissance organique complétée par les acquisitions réussies de Truststream et d'Orchard". Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait s'élever à 3,3 millions de livres sterling, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 2,8 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, SysGroup affirme que la dynamique de la fin de l'année s'est poursuivie jusqu'à l'exercice 2024. SysGroup publiera ses résultats annuels le 26 juin.

Le directeur général, Adam Binks, a déclaré : "Je suis heureux d'enregistrer une croissance solide dans un environnement économique difficile. Les deux acquisitions ont bien fonctionné et nous avons une stratégie de marché très clairement définie qui trouve un écho dans notre marché cible. Compte tenu de l'investissement que nous avons réalisé dans la marque et de la simplification de notre message, je suis convaincu que l'exercice 24 apportera de nouveaux progrès et que nous avons la bonne proposition pour répondre aux besoins complexes du marché."

En novembre, SysGroup a annoncé une perte avant impôts de 194 000 GBP pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre un bénéfice de 250 000 GBP un an plus tôt. Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 49 %, passant de 7,6 millions de livres sterling à 11,3 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 29,00 pence l'unité, en hausse de 14 % lundi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,7

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.