SysGroup nomme l'ancien dirigeant de Volex à la présidence exécutive ; le PDG quitte le groupe

SysGroup PLC - fournisseur de services informatiques et d'hébergement en nuage basé à Liverpool - annonce que le directeur général Adam Binks quittera ses fonctions après la publication des résultats annuels le 26 juin. Il restera consultant pendant six mois "pour assurer une transition ordonnée et en douceur de ses responsabilités". Le 26 juin également, Heejae Chae deviendra président exécutif et "assumera la responsabilité quotidienne" de la gestion de SysGroup. M. Chae était auparavant PDG de Scapa Group PLC et de Volex PLC, et il est président du comité de rémunération d'IP Group PLC. À la suite de la nomination de M. Chae, l'actuel président non exécutif Michael Edelson se retirera pour devenir un administrateur non exécutif. M. Edelson prévoit de se retirer après la prochaine assemblée générale annuelle en septembre.

M. Binks a déclaré : "J'ai beaucoup apprécié mon mandat au sein de SysGroup... nous avons construit une entreprise solide qui peut être utilisée pour réaliser d'autres acquisitions et continuer à se développer organiquement, et je suis impatient de voir SysGroup passer à la prochaine étape de sa croissance sous la direction de M. Heejae.

Cours actuel de l'action : 34,35 pence, en baisse de 1,9 % vendredi à Londres

Evolution sur 12 mois : en hausse de 32%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.