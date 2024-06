SysGroup Plc est un fournisseur britannique de services informatiques gérés et d'hébergement en nuage. Les principales activités de la société sont la fourniture de services informatiques gérés et la revente à valeur ajoutée de produits et de licences. La société opère à travers deux segments : Les services informatiques gérés et la revente à valeur ajoutée (VAR). Le segment des services informatiques gérés fournit toutes les formes de services gérés aux clients et comprend les services professionnels. Le segment de la revente à valeur ajoutée (VAR) fournit toutes les formes de ventes VAR où l'entreprise vend des produits et des licences de fournisseurs partenaires. Les solutions de l'entreprise favorisent la productivité, la résilience, la réduction des risques et la durabilité. Les services de l'entreprise comprennent la consultation, la résilience du nuage et la gestion. Le portefeuille de l'entreprise comprend les services cloud, l'infrastructure et l'hébergement, les services professionnels, le DRaaS et la sauvegarde, la sécurité informatique SECaaS, l'informatique gérée et la connectivité.

Secteur Services et conseils en informatique