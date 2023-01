Sysmex Corporation : Jefferies & Co. toujours neutre sur le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2023 414 Mrd 3 248 M 3 002 M Résultat net 2023 50 911 M 399 M 369 M Tréso. nette 2023 65 310 M 512 M 473 M PER 2023 33,2x Rendement 2023 1,00% Capitalisation 1 690 Mrd 13 244 M 12 241 M VE / CA 2023 3,92x VE / CA 2024 3,58x Nbr Employés 8 771 Flottant 73,0% Graphique SYSMEX CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SYSMEX CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 8 078,00 JPY Objectif de cours Moyen 9 446,15 JPY Ecart / Objectif Moyen 16,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Hisashi Ietsugu Representative Director Yukio Nakajima General Manager-Corporate Planning Kaoru Asano Executive Officer & Manager-Chuo Institute Yasuhiro Takachi Manager-Informatics Tomoo Aramaki GM-Corporate Administration & Manager-Accounting Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SYSMEX CORPORATION 1.00% 13 244 ABBOTT LABORATORIES 3.39% 197 913 MEDTRONIC PLC 3.69% 107 199 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 0.61% 72 730 DEXCOM, INC. -4.21% 41 897 HOYA CORPORATION 3.97% 36 890