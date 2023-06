Sysorex, Inc. opère à travers ses filiales, Sysorex Government Services, Inc. et TTM Digital Assets & Technologies, Inc. (TTM). Sysorex Government Services, Inc. fournit des solutions informatiques principalement au secteur public. Ses solutions comprennent la cybersécurité, les services professionnels, le soutien technique, le conseil en informatique, la technologie au niveau de l'entreprise, les réseaux, le sans fil, le service d'assistance et les solutions informatiques personnalisées. Sa TTM possède et exploite un centre de données et est une société de minage d'Ethereum basée aux États-Unis avec des opérations à New York et en Caroline du Nord. Elle possède et exploite environ 12 000 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA, dont des processeurs d'extraction de crypto-monnaies. Ces GPU sont en ligne et sécurisent la blockchain Ethereum.

Secteur Services et conseils en informatique