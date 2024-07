System1 Group PLC est un fournisseur de plateforme de prise de décision marketing basé au Royaume-Uni. La société fournit des services de conseil en marketing et en études de marché. La société prédit et améliore l'efficacité du marketing. Elle fournit des résultats de recherche, ainsi que des informations et des conseils sur ces résultats qui sont nécessaires pour répondre aux trois questions de marketing que se posent ses clients : L'efficacité de la publicité, l'efficacité de la marque et l'efficacité de l'innovation. Les produits de la société comprennent Test Your Ad, Test Your Innovation et Test Your Brand. Les filiales de l'entreprise comprennent System1 Research Limited, System1 Research B.V., System1 Research, Inc, System1 Research Sarl, System1 Research GmbH, System1 Research Do Brazil Servicos de Marketing Ltda, System1 Research France Sarl, System1 Market Research Pte Ltd, System1 Research Pty Ltd, System1 Agency Limited, et System1 AdRatings Limited.

Secteur Publicité et marketing