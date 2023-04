Les actions de System1 augmentent alors que les bénéfices devraient dépasser les prévisions précédentes

System1 Group PLC - société de conseil en marketing et en stratégie de marque basée à Londres - a publié un chiffre d'affaires de 6,6 millions de livres sterling pour le quatrième trimestre clos le 31 mars, ce qui porte le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 à 23,3 millions de livres sterling. Ce chiffre est en baisse de 3,3 % par rapport aux 24,1 millions de livres sterling de l'année précédente. L'entreprise précise qu'au cours du quatrième trimestre, elle a particulièrement développé ses produits standard "Predict Your" et "Improve Your". "Les États-Unis ont réalisé leur meilleur chiffre d'affaires semestriel depuis [l'exercice 2021], et le chiffre d'affaires des produits standard a augmenté de 23 % pour l'ensemble de l'année", déclare System1. Le chiffre d'affaires standard s'élève à 17,1 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année.

En ce qui concerne l'avenir, System1 s'attend à ce que le bénéfice annuel dépasse légèrement ses attentes précédentes. Elle ajoute qu'elle s'attend à renouer avec les bénéfices au second semestre et pour l'ensemble de l'année, sur une base ajustée et statutaire, grâce à l'amélioration des recettes au second semestre.

James Gregory, directeur général, déclare : "Je suis ravi de la reprise des résultats au second semestre. La croissance rentable de nos produits standard, basés sur des plateformes, aux États-Unis et ailleurs, démontre que nous avons la bonne stratégie, le bon modèle d'entreprise et la bonne équipe de direction."

Cours actuel de l'action : 190,00 pence l'unité, en hausse de 17 % mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 36

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.