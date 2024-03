System1, Inc. exploite une plateforme omnicanale d'acquisition de clients, fournissant des clients à fort potentiel aux annonceurs et commercialisant des logiciels antivirus aux utilisateurs finaux. La société fournit ses services de plateforme d'acquisition de clients omnicanaux par l'intermédiaire de sa plateforme de marketing d'acquisition réactif (RAMP). En opérant à travers les réseaux publicitaires et les catégories verticales de publicité pour acquérir des utilisateurs, RAMP lui permet de monétiser ces utilisateurs acquis grâce à ses relations avec des annonceurs et des réseaux publicitaires tiers (partenaires publicitaires). Le RAMP permet également à des plateformes publicitaires et à des éditeurs tiers (Partenaires réseau) d'envoyer le trafic des utilisateurs et de le monétiser sur les sites Web qu'il possède et exploite ou dans le cadre de ses accords de monétisation. Le RAMP opère à travers son réseau de sites web qu'il possède et exploite, ce qui lui permet de monétiser le trafic utilisateur qu'il obtient à partir de divers canaux de marketing d'acquisition, y compris Google, Facebook, Taboola et Zemanta.

Secteur Services et conseils en informatique