03/14/2022 Topvex : transition vers des processus plus écologiques

La durabilité se présente sous de nombreuses formes et nécessite une approche globale. En tant que fabricant, Systemair croit au développement de produits et d'équipements efficaces respectueux de l'environnement. Cependant, dans cet esprit de globalité, nous cherchons également des moyens d'aborder chaque partie de l'industrie du bâtiment, en commençant par nos processus internes.

Chez Systemair, nous nous engageons à soutenir les initiatives durables et à nous assurer que nos actions ont un impact positif sur l'environnement et la société. Pour se faire, nous avons développé une stratégie à trois volets pour promouvoir des emballages et des opérations plus durables afin de réduire de manière proactive nos émissions de carbone tout en restant un partenaire fiable pour nos clients.

Ces efforts s'alignent sur les objectifs de durabilité de Systemair, qui met l'accent sur la réduction de la consommation de ressources dans notre production d'ici 2025.

À partir de mars 2022, Systemair réduit l'utilisation du papier pour la documentation technique de la nouvelle génération d'unités Topvex.

Dans le cadre de nos efforts de numérisation, et pour continuer de vous garantir une assistance sans failles, nous allons donc promouvoir le code à scanner. Ce passage au numérique profitera pleinement à nos clients puisqu'il vous permettra d'accéder rapidement et facilement aux dernières informations disponibles.

Grâce à ce QR code, vous pourrez facilement visiter le portail client de Systemair et accéder au paquet d'informations techniques (TIP), qui comprend :

Des manuels d'installation, de maintenance et d'exploitation (IMO) dans plus de 20 langues.

Des certificats, schémas de câblage et autres documents techniques

Un aperçu des pièces de rechange disponibles

En mettant l'accent sur l'utilisation des plateformes numériques pour partager les supports utiles, Systemair réduit l'utilisation des ressources naturelles au strict minimum. Un kilogramme de papier équivaut à 3 kilogrammes de CO2, ce qui signifie que grâce à notre initiative de numérisation, nous pouvons éliminer 7,5 kilogrammes de CO2 pour chaque unité Topvex livrée dans le monde. Cette initiative garantit également que toutes les informations essentielles sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans la langue préférée par nos clients.

Systemair introduit un nouvel emballage en plastique recyclé pour remplacer le matériau précédemment utilisé pour la livraison des centrales de traitement d'air Topvex.

Pour nos clients, pas de changement majeur. Vous continuerez à recevoir votre centrale Topvex dans le meilleur état possible, comme c'est le cas aujourd'hui.

La production d'un kilogramme de plastique recyclé émet 40% de CO2 en moins par rapport à la production d'un kilogramme de plastique neuf de même consistance. Si l'on considère que Systemair utilise environ 5 000 kilogrammes de plastique par an, ce nouvel emballage entraînera une réduction de plus de 40 % de CO2 par an.

En repensant le design de ses palettes en bois Systemair passe aux dimensions uniques et optimise l'espace pour transporter plus d'unités Topvex à la fois. La nouvelle conception et la logistique rationalisée qui en résulte contribuent à une plus grande réduction globale de l'impact CO2 par rapport aux conceptions précédentes.

Pour les clients, rien ne change. Vous recevrez votre commande d'unités Topvex dans le même délai de livraison.

Une offre et une demande de palettes plus prévisibles ainsi qu'une réduction des niveaux de stock dans l'entrepôt.

La conception optimisée des nouveaux formats de palettes en bois conduit à une réduction de 25 % de palette unique. Ce changement réduit le risque de constituer un stock de palettes à faible rotation et diminue l'empreinte carbone dans la livraison et la création de palettes inutilisées.

