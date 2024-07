Syzygy AG est une société de marketing numérique basée en Allemagne. Les activités de la société comprennent, entre autres, les services de production numérique, tels que les films et l'imagerie générée par ordinateur, le marketing par moteur de recherche (SEM), la publicité sur Facebook et le marketing d'affiliation, ainsi que l'affichage et la publicité en temps réel. L'entreprise opère à travers quatre segments : Le segment Allemagne comprend les activités de la société en Allemagne ; le segment Royaume-Uni couvre les clients du Royaume-Uni ; le segment États-Unis comprend les activités de la société aux États-Unis, et le segment Autres, qui comprend Ars Thanea Rozbicki ska, une filiale basée en Pologne. La société exerce ses activités à partir de ses bureaux de Londres au Royaume-Uni, de New York aux États-Unis et de Varsovie en Pologne, ainsi que de ses bureaux de Berlin, Francfort, Hambourg et Munich en Allemagne.